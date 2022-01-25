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VAN'DA KAPALI YOLLARIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR - Son Dakika

VAN'DA KAPALI YOLLARIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

25.01.2022 11:49
VAN'DA KAPALI YOLLARIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

VAN kent merkezi ile Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 195 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

VAN kent merkezi ile Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 195 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Kentte hafta sonu ve dün aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Merkezdeki kar kalınlığı 20 santimetreye, kırsal bölgelerde ise 1 metreye ulaştı. Yoğun karla birlikte dün kapanan yerleşim yolu sayısı 195'e ulaştı. Kar yağışının etkisini kaybetmesiyle de Van Büyükşehir Belediyesi ve kar yağışının daha yoğun olduğu Özalp ilçesinde belediye ekipleri tarafından yol açma çalışmalarına başlandı. Geceli gündüzlü sürdürülen çalışmaların 250 iş makinesi ve 650 personelle yürütüldüğü belirtildi.

VAN'DA KAPALI YOLLARIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
VAN'DA KAPALI YOLLARIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
VAN'DA KAPALI YOLLARIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
VAN'DA KAPALI YOLLARIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
VAN'DA KAPALI YOLLARIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
VAN'DA KAPALI YOLLARIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
VAN'DA KAPALI YOLLARIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

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Özalp, kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'DA KAPALI YOLLARIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAN'DA KAPALI YOLLARIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR - Son Dakika
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