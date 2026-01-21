Van'da Kar Banyosu Eğlencesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Van'da Kar Banyosu Eğlencesi

Van\'da Kar Banyosu Eğlencesi
21.01.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitimci Muhammed Turken, eksi 8 derecede kar dolu havuzda kulaç atarak sağlıklı ve eğlenceli anlar yaşadı.

Van'da etkili olan dondurucu soğuklara rağmen eksi 8 derecede içi kar dolu havuzda kulaç atıp kar banyosu yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu kış şartları etkisini sürdürürken, Van'da özel eğitim öğretmenliği yapan Muhammed Turken, soğuk havaya aldırış etmeden girdiği kar dolu havuzda kulaç atıp kar banyosu yaptı. Termometrelerin sıfırın altında 8 dereceyi gösterdiği kentte, karın şifa olduğunu belirten öğretmen, dakikalarca karın içinde kulaç atıp yuvarlandı.

Van genelinde son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, bazı vatandaşlar için bu durum bir eğlence ve sağlık ritüeline dönüştü. Kent merkezinde kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığı sabah saatlerinde, soğuğa dayanıklılığıyla bilinen bir bölge sakini, üzerindeki kıyafetleri çıkararak kendisini beyaz örtünün kollarına bıraktı. Daha önce Van Gölü'nün soğuk sularında yüzen özel eğitim öğretmeni Muhammed Turken, "Van'da görev yapıyorum. Özel eğitim öğretmeniyim. Önceki yıllarda ve geçen haftalarda Van Gölü'nde yüzdüm. Akan suda yüzdüm. Uzun zamandır bunu yapmak istiyordum. Daha önce yapmamıştım. Rusların, İskandinav ülkelerin bunu yaptığını gördüm ve vücuda sağlığını araştırdım. Çok sağlıklı bir şey olduğunu düşündüğüm için bunu yaptım. Bu ilkti ama kesinlikle son olmayacak. Vücudum şu an muazzam derecede kendini dinç hissediyor. Yapmak isteyen varsa da ileriki zamanlarda birlikte yapabiliriz. Herkesi bu etkinliklere bekliyorum" dedi.

"Bazı şeyler aslında zihinde bitirilmesi lazım"

Genelde özellikle Rusların ve İskandinav ülkelerinde yaşayan insanların yaptığı bir şey olarak bilindiğini ifade eden Turken, "Ben de bunu bugün Van'da yapmak istedim. Yani bazı şeyler aslında zihinde bitirilmesi lazım. İnsan zihninde bitirdi mi her şeyi yapabilir. Şu an belki ateşin başında olabilirim. Ama kesinlikle üşümedim. Yani şu an vücudum tamamen konsantre olmuş durumda. Hatta şurada da orada da fark etmez. Daha önce Van Gölü'ne giriyordum. Bir de akan suya giriyorum. Neden karı bugün de tercih ettin? Özellikle sosyal medyada, televizyonlarda gördüm. Bunu yapıyorlardı. Vücuda sağlığını araştırdım. Özellikle vücudun sağlıklı olması açısından çok yararlı bir şey olduğunu araştırdım. Bu sonuca vardığım için de girmek istedim" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Yerel, Doğa, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van'da Kar Banyosu Eğlencesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye ordusu Ayn el-Arab hattında Haseke’de şiddetli çatışmalar yaşanıyor Suriye ordusu Ayn el-Arab hattında! Haseke'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Bakanlıktan ’yoğun kar yağışı’ ve ’fırtına’ uyarısı Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' ve 'fırtına' uyarısı
Tipi hayatı felç etti Taburcu olan anne ve bebeğinin imdadına “kepçe“ yetişti Tipi hayatı felç etti! Taburcu olan anne ve bebeğinin imdadına "kepçe" yetişti
Narlıdere Kaymakamı’nın ziyareti büyük tartışma yarattı Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı Polise taş atıldı, arbede çıktı DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı
Batman’da dev yasa dışı bahis operasyonu: İşlem hacmi 125 milyon lira Batman'da dev yasa dışı bahis operasyonu: İşlem hacmi 125 milyon lira

12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
12:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
12:10
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
11:57
Aile vahşetinden yeni detay İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
11:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe’de görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe'de görüşecek
11:47
Vatandaşlık maaşı geliyor Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Vatandaşlık maaşı geliyor! Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 13:04:56. #7.11#
SON DAKİKA: Van'da Kar Banyosu Eğlencesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.