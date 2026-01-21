Van\'da Kar Banyosu Eğlencesi

Van'da etkili olan dondurucu soğuklara rağmen eksi 8 derecede içi kar dolu havuzda kulaç atıp kar banyosu yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu kış şartları etkisini sürdürürken, Van'da özel eğitim öğretmenliği yapan Muhammed Turken, soğuk havaya aldırış etmeden girdiği kar dolu havuzda kulaç atıp kar banyosu yaptı. Termometrelerin sıfırın altında 8 dereceyi gösterdiği kentte, karın şifa olduğunu belirten öğretmen, dakikalarca karın içinde kulaç atıp yuvarlandı.

Van genelinde son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, bazı vatandaşlar için bu durum bir eğlence ve sağlık ritüeline dönüştü. Kent merkezinde kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığı sabah saatlerinde, soğuğa dayanıklılığıyla bilinen bir bölge sakini, üzerindeki kıyafetleri çıkararak kendisini beyaz örtünün kollarına bıraktı. Daha önce Van Gölü'nün soğuk sularında yüzen özel eğitim öğretmeni Muhammed Turken, "Van'da görev yapıyorum. Özel eğitim öğretmeniyim. Önceki yıllarda ve geçen haftalarda Van Gölü'nde yüzdüm. Akan suda yüzdüm. Uzun zamandır bunu yapmak istiyordum. Daha önce yapmamıştım. Rusların, İskandinav ülkelerin bunu yaptığını gördüm ve vücuda sağlığını araştırdım. Çok sağlıklı bir şey olduğunu düşündüğüm için bunu yaptım. Bu ilkti ama kesinlikle son olmayacak. Vücudum şu an muazzam derecede kendini dinç hissediyor. Yapmak isteyen varsa da ileriki zamanlarda birlikte yapabiliriz. Herkesi bu etkinliklere bekliyorum" dedi.

"Bazı şeyler aslında zihinde bitirilmesi lazım"

Genelde özellikle Rusların ve İskandinav ülkelerinde yaşayan insanların yaptığı bir şey olarak bilindiğini ifade eden Turken, "Ben de bunu bugün Van'da yapmak istedim. Yani bazı şeyler aslında zihinde bitirilmesi lazım. İnsan zihninde bitirdi mi her şeyi yapabilir. Şu an belki ateşin başında olabilirim. Ama kesinlikle üşümedim. Yani şu an vücudum tamamen konsantre olmuş durumda. Hatta şurada da orada da fark etmez. Daha önce Van Gölü'ne giriyordum. Bir de akan suya giriyorum. Neden karı bugün de tercih ettin? Özellikle sosyal medyada, televizyonlarda gördüm. Bunu yapıyorlardı. Vücuda sağlığını araştırdım. Özellikle vücudun sağlıklı olması açısından çok yararlı bir şey olduğunu araştırdım. Bu sonuca vardığım için de girmek istedim" diye konuştu. - VAN