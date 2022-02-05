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Van'da kar yağışı - Son Dakika

Van'da kar yağışı

05.02.2022 11:00

Van'da kar yağışı Van'da gece boyunca etkili olan yoğun kar yağışı bir yandan hayatı olumsuz etkilerken, bir yandan da sevindiriyor.

Van'da kar yağışı

VAN - Van'da gece boyunca etkili olan yoğun kar yağışı bir yandan hayatı olumsuz etkilerken, bir yandan da sevindiriyor.

Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 74, Başkale'de 27, Çatak'ta 37, Edremit'te 5, Erciş'te 3, Gevaş'ta 13, Gürpınar 125, İpekyolu'nda 8 ve Tuşba ilçesinde ise 16 olmak üzere toplam 308 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Van çevresinin aralıklı kar yağışlı, Van'ın güney kesimleri ve Hakkari çevresinin ise öğle saatlerine kadar aralıklı yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin edildiği, ayrıca sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği belirtildi.

Kar yağışının tarım arazileri açısından bereketli olduğunu belirten vatandaşlar ise kar yağışının geçtiğimiz yıl az olmasıyla birlikte kuraklığın hakim olduğunu anımsattı. Vatandaşlar, bu yıl geçtiğimiz yıla oranla kar yağışının daha fazla olduğunu bu yüzden bereketli bir yıl olacağını umduklarını kaydetti.

Van'da kar yağışı
Van'da kar yağışı
Van'da kar yağışı

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Başkale, Edremit, Van, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van'da kar yağışı - Son Dakika


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