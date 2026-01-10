Van'da Kar Yağışı 405 Yolu Kapatır

VAN'da etkili olan kar yağışıyla 6 ilçede 405 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.

Kentte gece saatlerinde aralıklarla kar yağdı. Yağış, ulaşımı olumsuz etkiledi. Bahçesaray'da 71, Başkale'de 88, Çatak'ta 106, Gevaş'ta 40, Gürpınar'da 80 ve Özalp ilçesinde ise 20 olmak üzere 6 ilçede toplam 405 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ

Kar yağışının yoğun olduğu Başkale ilçesinde de araçlar kara gömüldü. Kar kalınlığının ilçe merkezinde yaklaşık 40 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi geçtiği ilçede, Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.