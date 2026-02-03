Van'da Kar Yağışı 53 Yeri Kapatı - Son Dakika
Van'da Kar Yağışı 53 Yeri Kapatı

Van'da Kar Yağışı 53 Yeri Kapatı
03.02.2026 10:01
Van'da kar yağışı nedeniyle 53 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, Başkale'de kar kalınlığı 20 cm'ye ulaştı.

VAN'ın 5 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 53 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Başkale ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı.

Van merkezde dün akşam yağmur, Bahçesaray, Çatak, Özalp, Gürpınar ve Başkale ilçelerinde ise kar etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle 5 ilçeye bağlı 21 mahalle ve 32 mezra yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri karla mücadele çalışması başlattı.

BUZ SARKITLARI

Kar yağışının en etkili olduğu Başkale ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetre, yüksek kesimlerde ise yer yer 1 metreyi geçti. Karla ilçede dondurucu soğuklar da etkili oldu. Soğuklar nedeniyle ilçedeki bazı binaların çatılarında yaklaşık 2 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluşurken, belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaptı. İlçenin belirli noktalarında toplanan kar yığınları kamyonlarla taşındı.

Kaynak: DHA

11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:00
Özlem Gürzel’in “Kimsenin evinde basılmadım“ çıkışı belediye meclisini karıştırdı
Özlem Gürzel'in "Kimsenin evinde basılmadım" çıkışı belediye meclisini karıştırdı
10:45
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
10:28
Fatih Ürek’in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar Daha ölmeden neler yapmışlar neler
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler
10:22
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
