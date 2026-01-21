VAN'da Karla Mücadele Hastaları Sağlıklarına Kavuşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

VAN'da Karla Mücadele Hastaları Sağlıklarına Kavuşturdu

VAN\'da Karla Mücadele Hastaları Sağlıklarına Kavuşturdu
21.01.2026 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yoğun kar nedeniyle kapanan yollar, sağlık ekipleri tarafından açılarak hastalar hastaneye ulaştırıldı.

VAN'da yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan mahalle ve mezralarda yaşayan hastalar, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarıyla yolların açılmasının ardından, sağlıkçılar tarafından hastanelere ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent genelinde kapanan 198 mahalle ve mezra yolunun ulaşıma açılması için yoğun çalışma yürütürken, hasta ihbarlarına da anında müdahale etti. Kış şartlarının etkili olduğu Bahçesaray ilçesi Ünlüce Mahallesi Dökmetaş mezrasında rahatsızlanan KOAH hastası Zibar Kelek (65) için yakınları yetkililerden yardım istedi. İhbarla bölgeye karla mücadele ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolun açılmasının ardından Kelek, ilçe hastanesine ulaştırılıp tedaviye alındı.

Arvas Mahallesi Sakız mezrasında rahatsızlanan Enes (10) ve Eylül Kızıl (5) kardeşler için de ekipler seferber oldu. Yüksek ateş ve kusma şikayetiyle kardeşler, evlerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bağcılar ve Cevizlibelen mahallelerinde yolda kalan ambulanslar da karla mücadele ekiplerinin desteğiyle hastalara ulaşabildi.

Öte yandan, Başkale ilçesi Geçit Vermez Mahallesi'ne hasta almaya giden ambulans, kontrolden çıkıp kara saplandı. Bölgeye sevk edilen karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu ambulans bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ulaşım, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık VAN'da Karla Mücadele Hastaları Sağlıklarına Kavuşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Diego Simeone’nin Galatasaray karşısında hedefi belli Diego Simeone'nin Galatasaray karşısında hedefi belli
Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı
Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu
Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında

17:19
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
16:58
Trump’ın ’’Dünyayı değiştirecek’’ denilen konuşması başladı
Trump'ın ''Dünyayı değiştirecek'' denilen konuşması başladı
16:38
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:56
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 17:26:45. #7.11#
SON DAKİKA: VAN'da Karla Mücadele Hastaları Sağlıklarına Kavuşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.