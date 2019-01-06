- Van
'da 'Kavram starını arıyor' ses yarışması
VAN - Van'da Kavram Eğitim Kurumları tarafından 'Kavram starını arıyor' adlı ses yarışmasının üçüncüsü düzenlendi. Merkez
İmam Hatip Lisesinde düzenlenen yarışmada öğrenciler hünerlerini sergiledi. Jüriliğini Vanlı ses sanatçısı Hüsamettin Bucak
, Yusuf Sahik, O Ses Türkiye
yarışmasının finalisti Ümit Durak ile Müzik Öğretmeni Selin Gündoğdu
ve Erdem Çurku'nun yaptığı yarışma sonunda Befrin Yurdakul ve Enes Şefik Kaptaner birinci olurken, Botan Eren Ertaş ikinci Berfin Değirmenci ise üçüncü oldu.
Yarışma sonunda bir açıklamada bulunan Kavram Eğitim Kurumları Müdürü Lokman Tekin
, "Üçüncüsünü düzenlediğimiz yarışmamız harikaydı. Her zamankinden daha coşkuluydu. Beklentilerimizin çok üstünde bir veli ve öğrenci katılımı oldu. bu anlamda yarışmamıza katılan jürilerimize, velilerimize, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.
Yarışmada birinci olan Befrin Yurdakul ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Birinci olacağımı beklemiyordum. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.