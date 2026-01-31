Van'da Kayak Keyfi - Son Dakika
Yerel

Van'da Kayak Keyfi

Van\'da Kayak Keyfi
31.01.2026 13:04
Van'da çocuklar ve aileleri yarıyıl tatilinin son günlerinde kayak merkezlerine akın etti.

Van'da yarıyıl tatilinin son günlerini fırsat bilen çocuklar ve aileleri, kayak merkezlerine akın ederek doyasıya eğlendi.

Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezi, sömestr tatilinin son günlerinde de çocukların ve gençlerin uğrak noktası oldu. Aileleriyle birlikte kayak merkezine gelen çocuklar, kayak ve kızak keyfi yaparak tatilin tadını çıkardı. Van Gölü manzarası eşliğinde kaymanın keyfini yaşayan çocuklar, eğlenceli anlar yaşadı. Özellikle Abalı Kayak Merkezi, tatilin bitimine sayılı günler kala yoğunluk yaşadı. Kayak merkezinde ilk kez kayak yapan çocuklar olduğu gibi, deneyimli kayakçılar da pistlerde doyasıya kaydı. Kar kalınlığı ve pistlerin elverişli olması nedeniyle ziyaretçi sayısında artış yaşanırken, yarıyıl tatili boyunca tesis yoğun ilgi gördü.

Konuya ilişkin konuşan Elif Aksu isimli çocuk, kuzenleriyle birlikte kayak merkezine geldiklerini ve burada çok eğlendiklerini söyledi. Kayak yaparken akranlarının dikkatli olması gerektiğini ifade eden Aksu, bu sırada düşenlerin çok olduğunu belirtti. Yarıyıl tatilinde bol kar yağdığını dile getiren Aksu, tatilin kendileri için çok güzel geçtiğini belirterek doyasıya eğlendiklerini kaydetti.

Kayak yaparak eğlenen diğer çocuklar ise yarıyıl tatilinin kendileri için oldukça keyifli geçtiğini ifade ederek, arkadaşlarını da kayak merkezlerine gelerek eğlenmeye davet etti. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Van

Son Dakika Yerel Van'da Kayak Keyfi - Son Dakika

SON DAKİKA: Van'da Kayak Keyfi - Son Dakika
