Van'da Kültürel Miras Atölyesi

Van'da "Urartulardan Günümüze Van'ın Kültürel Mirası Tasarım Atölyesi" programı gerçekleştirildi.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajası'nın katkılarıyla kentteki bir otelde düzenlenen programda konuşan Tarihçi Neşe Evliyaoğlu, Urartuların tarih boyunca Van Gölü çevresinde hüküm sürdüğünü söyledi.

Kentteki birçok tarihi yapının Urartular dönemine ait olduğunu belirten Evliyaoğlu, şunları kaydetti:

"Urartular 250 yıl burada yüküm sürmüştür. Şehri kurmaya başladıklarında su kanallarını da yapmışlardır. Şehrin imarına önem vermişlerdir. Minua Kanalı, Gürpınar'dan aldığı suyu çeşitli yerlerden geçirdikten sonra Van Kalesi'ne ulaştırıyor. Bunun yanında Urartular, kesme taş işçiliği, kaya oyma mimarisi, teraslama sistemleri ve topoğrafyaya uyumlu planlama gibi yenilikçi teknikler geliştirmiştir. Anıtsal kaleler, tapınaklar, depo yapıları ve kaya mezarları yalnızca işlevsel değil aynı zamanda devlet gücünü ve estetik anlayışı yansıtan sanatsal yapılar olarak inşa edilmiştir."

Bölgede birçok noktada bulunan kaya resimlerine de değinen Evliyaoğlu, "Resim sanatının başladığı yerler kaya duvarları resimleridir. Paleolitik dönemde insanlar, yaşamlarını sürdürmek, iletişim kurmak ve sanat eseri oluşturmak için kaya resimleri yapmış. Van'ın Gürpınar ilçesinde ilk örnekleri görülmektedir ve Saray ilçesinin belli mahallelerinde resimleri görmemiz mümkün." diye konuştu.

Ressam Recep Orgun'un tasarım ilkeleri konusunda sunum yaptığı programa tarih meraklıları ve sanatseverler ilgi gösterdi.