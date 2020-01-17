Van'da lise öğrencilerinin karne sevinci kazayla son buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da lise öğrencilerinin karne sevinci kazayla son buldu - Son Dakika

Van'da lise öğrencilerinin karne sevinci kazayla son buldu

14 dakika önce

Van'ın Tuşba ilçesinde karne alan 3 lise öğrencisi, gezintiye çıktıkları kamyonetin menfeze çarpması sonucu yaralandı.

Van'da lise öğrencilerinin karne sevinci kazayla son buldu, System.String[]

Van'ın Tuşba ilçesinde karne alan 3 lise öğrencisi, gezintiye çıktıkları kamyonetin menfeze çarpması sonucu yaralandı.


Dilimli Mahallesi'nde lise öğrencisi Harun K, iki okul arkadaşıyla karnelerini aldıktan sonra babasına ait 34 BGV 027 plakalı kamyonetle gezintiye çıktı.

Harun K'nin kullandığı kamyonet, yağışın etkisiyle kayganlaşan yoldan çıkarak dere yatağındaki menfeze çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen AFAD ekipleri, yaralı öğrencileri araçtan çıkardı.

Ambulanslarla YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırılan öğrencilerden ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ekipler, araçta yaptıkları incelemede öğrencilere ait karne, takdir ve teşekkür belgeleri buldu.

Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'Kahvaltının başkenti' Van'dan Dr. Öz'e davet
Son Dakika: Erdoğan'a sunulan yeni infaz düzenlemesinin detayları belli oldu Esed rejimi saldırıları nedeniyle 13 bine yakın sivil Türkiye sınırına göç etti Son saha araştırmasına göre Türk halkının büyük çoğunluğu Libya Tezkeresi'ni destekliyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 17:16:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da lise öğrencilerinin karne sevinci kazayla son buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]