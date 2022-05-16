Van'da, mağarada ele geçirilen mühimmat imha edildi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'da tespit edilen mağarada ele geçirilen mühimmatın imha edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucu dün Çatak ilçesi Övecek Mahallesi kırsalında iç güvenlik operasyonu düzenlendi. Operasyonda tespit edilen mağarada; havan mühimmatı, 150 kilo amonyum nitrat, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, el telsizi, 180 metre kablo, 6 akü, 3 jenaratör, 22 pil, 150 litre benzin, 60 litre mazot, çok sayıda örgütsel doküman ile muhtelif miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi; emniyetli olarak imha edildi. Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkının desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde devam edildiği de belirtildi.