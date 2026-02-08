Van'da Öğrencilere Piyano Dinletisi - Son Dakika
Van'da Öğrencilere Piyano Dinletisi

08.02.2026 13:00
Van'da ilköğretim okulu öğrencileri için piyano dinletisi düzenlendi. Konservatuvar öğrencileri sahne aldı.

Van Büyükşehir Belediyesince ilköğretim okulu öğrencilerine yönelik piyano dinletisi düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki konservatuvar öğrencilerinin katılımı ile etkinlik organeze edildi.

Hacıbekir Kültür Merkezinde yapılan etkinlikte sahne alan konservatuvar öğrencileri, piyano eşliğinde katılımcılara müzik dinletisi sundu.

Klasik müziğin seçkin eserleriyle buluşan minik sanatseverler, dinleti boyunca seslendirilen eserleri ilgiyle takip etti.

Kaynak: AA

