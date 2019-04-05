Van'da Otizm Farkındalık Paneli

Van'da otizm farkındalık paneli düzenlendi.

Van'da otizm farkındalık paneli düzenlendi.



Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Engelli Öğrenciler Danışman ve Koordinasyon Birimi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Otizm Derneği tarafından Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panelde, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, otizm konusundaki farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekti.



Otizm Derneği Başkanı Doç. Dr. Erkan Düz de otizmin birey, aile ve toplum ölçeğindeki etkileri üzerine konuşma yaptı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir'in kentte otizm bireyleri ve ailelerine yönelik hizmetleri anlattığı panel, soru ve cevap şeklinde devam etti.



Panele, Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demirel, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Çelik, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Salih Arı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Çohaz, sivil toplum örgütü temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

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