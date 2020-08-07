Van'da, otlu peynirlerin arasına gizlenen 15 kilo eroin bulundu - Son Dakika

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alınan ihbar üzerine İpekyolu'nda faaliyet gösteren kargo şubesine operasyon düzenledi. Kargo şubesinde narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan detaylı aramalarda, 3 plastik bidon içindeki otlu peynirlerin arasına gizlenen 15 kilo 240 gram eroin ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

VAN'da polis ekipleri, ihbar üzerine İpekyolu ilçesinde kargo şubesinde narkotik köpeği ' Zeyna ' ile arama yaptı. Aramalarda, 3 plastik bidon içindeki otlu peynirlerin arasına gizlenen 15 kilo 240 gram eroin ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 09:27

Kaynak: DHA

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