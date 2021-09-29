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Van'da protokol üyeleri "Akif" filmini öğrencilerle birlikte izledi - Son Dakika

Van'da protokol üyeleri "Akif" filmini öğrencilerle birlikte izledi

29.09.2021 15:55
Van'da protokol üyeleri

Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri ve protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte "Akif" filmini izledi.

Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri ve protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte "Akif" filmini izledi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle çekilen "Akif" filmini izleyen Bilmez, daha sonra sohbet ettiği öğrencilerle fotoğraf çektirdi, başarı diledi.

Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kurtuluş Savaşımızın hangi şartlarda verildiğini İstiklal Marşımızın ne alama geldiğini bir kere daha film sayesinde hatırladık. Filmi, milletvekili, il protokolü ve gençlerle birlikte izledik. Gençlerimizin bu filmi daha çok izlemesi için Van Büyükşehir Belediyesi olarak kendi çapımızda gençlerimize yardımcı olacağız. Çok uzun süre sonra sinemada bir araya geldik. İstiklal Marşımızı gençlere en iyi şekilde anlatılacak bir başarılı film olmuş." diye konuştu.

Etkinliğe AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İpekyolu Kaymakamı Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Tuşba Belediyesi Başkanı Salih Akman, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Van'da protokol üyeleri Akif filmini öğrencilerle birlikte izledi

Büyükşehir Belediyesi, Emin Bilmez, AK Parti, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da protokol üyeleri 'Akif' filmini öğrencilerle birlikte izledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da protokol üyeleri "Akif" filmini öğrencilerle birlikte izledi - Son Dakika
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