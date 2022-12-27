Van'da sahte diplomayla işe girdiği belirlenen sözleşmeli personelin hastanedeki görevine son verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da sahte diplomayla işe girdiği belirlenen sözleşmeli personelin hastanedeki görevine son verildi

27.12.2022 13:13
Van'da sahte diplomayla işe girdiği belirlenen sözleşmeli personelin hastanedeki görevine son verildi

Van'da sahte diploma ile hastanede sözleşmeli personel olarak işe girdiği tespit edilen kişinin iş akdi feshedildi.

Van'da sahte diploma ile hastanede sözleşmeli personel olarak işe girdiği tespit edilen kişinin iş akdi feshedildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde yaklaşık 11 yıl önce sözleşmeli teknisyen olarak işe giren A.İ'nin diplomasının sahte olduğu ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Yapılan inceleme sonucunda, hastanenin kan alma bölümünde sekreterlik, ön büro ve evrak kayıt görevlerini yürüten A.İ'nin lise diplomasının sahte olduğu anlaşıldı.

A.İ'nin iş akdi feshedildi.

Bu kişinin bir dönem de hastanenin endoskopi bölümünde sekreterlik görevini yürüttüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Başkan Vekili Aydın: 'Öğrencilerimizin çok güzel hayalleri ve hedefleri var' Başkan Vekili Aydın: 'Öğrencilerimizin çok güzel hayalleri ve hedefleri var' Minibüsle tır çarpıştı: 1 yaralı Minibüsle tır çarpıştı: 1 yaralı Üniversite hastanesinde 11 yıl sahte diploma ile çalışmış Üniversite hastanesinde 11 yıl sahte diploma ile çalışmış

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da sahte diplomayla işe girdiği belirlenen sözleşmeli personelin hastanedeki görevine son verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:50 Spor dünyası 2022'de en çok bu isimleri konuştu! Jorge Jesus zirvede yer aldı
15:42 Zimmet soruşturmasında evine polis gelen adam canına kıydı
15:44 Kanser hastası yengesinin tedavisi parasını harcayan ve ismini "Ezel Bayraktar" olarak değiştiren şahıs, Kısmetse Olur'a katılma kararı aldı
15:18 AVM'de korkunç ölüm! Beton zemine düşerek can verdi
15:21 CHP'nin soru önergesine Sağlık Bakanı Koca'dan cevap! Her ay 400 hekimimiz istifa ediyor
14:57 Kanser tedavisi gören oğlunu ziyarete giden yaşlı adamın neyi varsa çalındı
14:58 Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen denetimlerde etiket farkının tespit edildiği zincir market şubesi mühürlendi
14:53 Babasını döverek öldüren sanıktan akılalmaz savunma: Doğaüstü varlıkların kendisini rahatsız ettiğini düşündüm
14:50 A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başına dünya şampiyonu antrenör Daniele Santarelli getirildi
14:47 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a makamında bıçaklı saldırı girişimi! Özcan'dan, "Önlemleri artıracağız" açıklaması geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2022 16:37:16. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da sahte diplomayla işe girdiği belirlenen sözleşmeli personelin hastanedeki görevine son verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement