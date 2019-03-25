Son Dakika Haberleri: Van'da Sigara Kaçakçılığı

Van'da Sigara Kaçakçılığı

15 dakika önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 330 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da Sigara Kaçakçılığı, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 330 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Muradiye ilçesi Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van- Erciş karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında bir minibüste seyahat eden yolcunun hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine eşyalarında ve üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, valizin içerisinde 2 bin 330 paket kaçak sigara ele geçirilirken, şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:52 Kaynak: İHA

Jandarma, Van, 3. Sayfa
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