Van\'da "Sosyal Psikoloji Kampı" başladı

26.01.2026 17:38
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen KYGM 10. Tematik Kış Kampları "Sosyal Psikoloji Kampı" Van'da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen 10. Tematik Kış Kampları kapsamında Van'da düzenlenen "Sosyal Psikoloji Kampı", saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müşaviri ve Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanı Elif Güneş, STK temsilcileri, kurum amirleri ve 55 ilden gelen 130 erkek üniversite öğrencisi ile eğitmenlerin katılımlarıyla başladı. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Amine Hatun Erkek Öğrenci Yurdundaki açılış töreninin ardından üniversite öğrencilerine, tematik kış kampları ile ilgili hazırlanan videolar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülü mesajı izletildi.

Açılış programında konuşan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, "Her sene rutin olarak ülkemizin çeşitli illerinde tematik olarak kış kampları yapılıyor. Bizlerde Van'da bu yıl Sosyal Psikoloji Kampı üzerine misafirlerimizi ağırlıyoruz" dedi.

İl Müdürü Özdemir, farklı etkinliklerle öğrencileri ağırlayacaklarını ifade ederek, "Çeşitli illerimizden gelerek GSB yurtlarında kalan 130 gencimizi misafir ediyoruz. 5 gün sürecek organizasyonun ilk 3 günü sosyal psikoloji üzerine, 4. gün ise ilimizin tarihi yerlerinin gezilmesi 5. günde ise vedalaşma olacak. İnşallah her yıl yaptığımız kış kamplarımızda gençlerimizi ilimizin tarihi ve turistlik mekanlarında ağırlayıp onların güzel günler geçirmelerini ve güzel hatıralar biriktirmeleri için çaba sarf edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle ilimizde ağırlamaktan mutluluk duyduğumuz gençlerimizi ve kamp boyunca öğrencilerimize çeşitli alanlarda sunumlar yapacak olan kıymetli hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

