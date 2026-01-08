Van'da Tefecilik Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika
08.01.2026 11:27
Van'da jandarma tefecilik suçuna yönelik 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi, 8 kişi gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İpekyolu, Tuşba ve Özalp İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından müşterek yürütülen faaliyet kapsamında, 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "'Suç işlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Tefecilik' suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde; 28 adet senet, 8 adet çek, 1 adet çek fotokopisi, 1 adet çek defteri, 1 adet tapu senedi, 33 adet araç alım-satım evrakı, 2 adet vekaletname, 15 adet kullanılmış çek dip koçanı, 5 adet bitmiş çek defteri koçanı, 31 sayfa alacak/verecek listesi dokümanı, 2 adet alacak/verecek not kağıdı, 8 adet cep telefonu, 8 adet sim kart, 1 adet yazarkasa pos cihazı ve 1 adet başkasına ait kredi kartı ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. A.T. (46), O.Y. (47), R.T. (57), Z.N. (45), İ.G. (46), E.C. (43), A.E. (49) ve M.N.Ç. (45) isimli şüpheli şahıslar yakalanarak MASAK'tan elde edilen verilere göre suçtan elde edilen varlıklarına da el konulmak üzere gözaltına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz tarafından organize suç örgütleri ve tefecilik şebekeleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
