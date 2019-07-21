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Van'da trafik kazasında ölen polis Yalova'da son yolculuğuna uğurlandı

25 dakika önce

Van'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Aykut Çevikgil (36) Kubbeli Cami de öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında düzenlenen resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Van'da trafik kazasında ölen polis Yalova'da son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Van'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Aykut Çevikgil (36) Kubbeli Cami de öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında düzenlenen resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Van'ın Tuşba ilçesi Molla Kasım yol ayrımında 19 Temmuz 2019 Cuma günü meydana gelen trafik kazasında 65 NA 033 plakalı araçta bulunan Polis Memuru Yusuf Palta ve Polis Memuru Aykut Çevikgil ağır yaralanmıştı. Ambulansla Van Yüzüncü yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan polislerden Aykut Çevikgil yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Van Emniyet Müdürlüğü İpekyolu ilçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Aykut Çevikgil'in Van filo komutanlığında yapılan törenin ardından uçakla Yalova'ya gönderildi.

Polis memuru Aykut Çevikgil için Kubbeli Cami de öğlen namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Taziyeleri eşi Tülay Çevikgil, polis memurunun annesi Hatun ve babası Adnan Çevikgil kabul etti. Polis memurunun çocukları Muhammet Enes ve Yunus Emre ise babalarının tabutu başından bir an olsun ayrılmadı. Babasının tabutuna başını yaslayan Muhammet Enes uzun uzun babasının fotoğrafına baktı. Öte yandan polisin eşi Tülay Çevikgil ise eşinin polis şapkasını takarak cenaze boyunca çıkartmadı. Yalova Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık'ın kıldırdığı cenaze namazına Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Emniyet Müdürü Hakan Fındık, Yalova Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz ile çok sayıda vatandaş da katıldı. Polis memuru Aykut Çevikgil cenaze namazının ardından tören kıtasındaki meslektaşlarının omuzlarında dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Polis Yalova Şehir Mezarlığında defnedildi. - YALOVA
Polis, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:18 Kaynak: İHA
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