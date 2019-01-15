Son Dakika Haberleri: Van'da Vatandaşlara 30 Bin Bez Torba Dağıtıldı

Van'da Vatandaşlara 30 Bin Bez Torba Dağıtıldı

2 saat önce

VAN İpekyolu Belediyesi, vatandaşlara bir pazar yerinde bez torba dağıttı.

Van'da Vatandaşlara 30 Bin Bez Torba Dağıtıldı, System.String[]
VAN İpekyolu Belediyesi, vatandaşlara bir pazar yerinde bez torba dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bez torba ve filenin promosyon olarak dağıtılacağını açıklamasının ardından İpekyolu Belediyesi harekete geçti. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili  Cemil Öztürk,  'Sıfır Atık Projesi' kapsamında ilçedeki bir pazar yerinde bez torba dağıtımı yaptı. Vatandaşlar, market alışverişlerinde kullanmaları için dağıtılan bez torbalara büyük ilgi gösterdi. Kaymakam Öztürk, kentte 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında vatandaşlara 30 bin bez torba dağıttıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın pazar yerlerinde çevreye zararlı plastik poşet kullanmasını önlemek için bez torba bastırdık. Hem çevremizi hem bütçemizi koruyalım düşüncesiyle vatandaşlarımızın yanındayız. Bu kapsamda dağıttığımız bez torbalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi" dedi.

- Edremitvan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:25 Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, İpekyolu, Güncel
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