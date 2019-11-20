Van'da yakalanan cezaevi firarisinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Van'ın Edremit ilçesinde yakalanan cezaevi firarisinin taşıdığı poşette uyuşturucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanmasını önlemeye yönelik çalışmalar sürüyor.



Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süphan Mahallesi'nde devriye görevi sırasında yaya ilerleyen R.A'yı şüphe üzerine durdurdu.



Şüphelinin taşıdığı poşette 4 paket halinde 1 kilo 968 gram metamfetamin ele geçirildi.



Gözaltına alınan R.A'nın cezaevi firarisi olduğu ve "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi.



R.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.