Van'da yakalanan terörist tutuklandı - Son Dakika
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Van'da yakalanan terörist tutuklandı

7 saat önce

VAN İpekyolu ilçesinde polis tarafından yakalanan PKK/KCK'lı terörist, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van'da yakalanan terörist tutuklandı, System.String[]

VAN İpekyolu ilçesinde polis tarafından yakalanan PKK/KCK'lı terörist, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yaptığı teknik ve fiziki çalışmanın ardından düzenlenen operasyonla, 1 terörist yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan teröristin evinde ve üstünde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. İsmi açıklanmayan terörist, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


İpekyolu, Polis, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:06 Kaynak: DHA
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