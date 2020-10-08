Van'da zincirleme trafik kazası; 3 yaralı - Son Dakika

Van'da zincirleme trafik kazası; 3 yaralı

08.10.2020 10:25
Van'da zincirleme trafik kazası; 3 yaralı, System.String[]

Van'ın Gürpınar ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gürpınar ilçesine bağlı Bozyiğit Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kaygan zeminden dolayı 4 aracın karıştığı kaza ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gürpınar İlçe Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Kazada araç içesinde sıkışan 3 kişi itfaiye ve sağlık ekiplerin müdahalesi sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 1 yaralı olay yerinde ayakta tedavisi yapılırken, diğer 2 yaralı ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - VAN

Van'da zincirleme trafik kazası; 3 yaralı
Van'da zincirleme trafik kazası; 3 yaralı
Van'da zincirleme trafik kazası; 3 yaralı
Van'da zincirleme trafik kazası; 3 yaralı

Gürpınar, İtfaiye, Kaza, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da zincirleme trafik kazası; 3 yaralı - Son Dakika

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