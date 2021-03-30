Van Defterdarlığı yeni binasına kavuşuyor - Son Dakika

Van Defterdarlığı yeni binasına kavuşuyor

30.03.2021 16:48
Van Defterdarlığı yeni binasına kavuşuyor, System.String[]

Van Defterdarı Murtaza Kamar, 5 Nisan tarihinde yapılacak olan ihalenin olumlu sonuçlanması halinde bu sene yeni binalarına taşınacaklarını söyledi.

Van Defterdarı Murtaza Kamar, 5 Nisan tarihinde yapılacak olan ihalenin olumlu sonuçlanması halinde bu sene yeni binalarına taşınacaklarını söyledi.

Van'ın Tuşba ilçesi Akköprü Mahallesi'nde 10 bin metrekarelik bir alan üzerine yapılacak olan Van Defterdarlığı hizmet binasının ihalesi 5 Nisan'da yapılacak. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Defterdarı Murtaza Kamar, 2017 yılında TOKİ tarafından yapılan ihalenin müteahhitten kaynaklı bazı sıkıntılardan dolayı 2018 yılında sözleşmenin fes edildiğini ifade ederek, bu kapsamda baştan tespitlerin yapıldığını söyledi. Kamar, "5 Nisan'da bir sıkıntı olmazsa, bu sene binamız bitecek ve yeni yerimizde hizmet vermeye çalışacağız" dedi.

Yeni hizmet binasının yapımında emeği geçen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başta olmak üzere AK Parti Van milletvekillerine teşekkür eden Kamar, "Bu konuda valimiz başta olmak üzere milletvekilleri çok uğraştı. Çok az bir işi kaldı. 5 Nisan'daki ihalede sıkıntı olmazsa, sonbaharda taşınmış olacağız. Van'a ve halkımıza çok daha iyi hizmet verme şansına sahip olacağız" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında yeni hizmet binası ile ilgili de bilgilendirmede bulunan Kamar, "Tek girişli, gider ve gelir ayrımlı iki blok, bodrum (otopark) + zemin kat dahil her blok 7 katlı ve her katın bin metrekarenin üzerinde olacağı toplam 14 bin 528 metrekare kapalı alanı, çevre düzeni, ihata duvarı ve kapalı devre güvenlik sistemli yeni hizmet binası yapılacak. Şehirlerarası otogar yanında bulunan alan üzerine inşa edilecek modern imkanlara sahip Defterdarlık hizmet binasında; vergi dairesi müdürlüğü, gelir müdürlüğü, muhasebe müdürlüğü, hazine avukatlığı, sağlık kurumları döner sermaye saymanlık müdürlüğü ve personel müdürlüğü birimleri yer alacak. Defterdarlık yeni hizmet binasında çağdaş koşullarda daha kaliteli vatandaş odaklı hizmet vermeye başlayacak. Yeni hizmet binasının hizmete girmesiyle birlikte mükellefler, iş ve işlemleri olan vatandaşlar, hizmet alımında fiziki yetersizlikten bugüne kadar yaşadıkları sorun ve sıkıntıları yaşamayacaklardır" diye konuştu. - VAN

Van Defterdarlığı yeni binasına kavuşuyor
Van Defterdarlığı yeni binasına kavuşuyor

Tuşba, Nisan, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van Defterdarlığı yeni binasına kavuşuyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rus savaş uçakları NATO'yu alarma geçirdi! Türk jetleri de havalandı Rus savaş uçakları NATO'yu alarma geçirdi! Türk jetleri de havalandı 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri F Grubu maçında Japonya, deplasmanda Moğolistan'ı 14-0 yendi 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri F Grubu maçında Japonya, deplasmanda Moğolistan'ı 14-0 yendi AYM raportörü, HDP'nin kapatılma iddianamesini usûl eksikliklerinin giderilmesi için reddetti AYM raportörü, HDP'nin kapatılma iddianamesini usûl eksikliklerinin giderilmesi için reddetti 'Çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Karabük'te uzaktan eğitime geçildi 'Çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Karabük'te uzaktan eğitime geçildi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tartışılan AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu: O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tartışılan AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu: O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Seri katil Atalay Filiz'e dördüncü kez 'akıl sağlığı yerinde' raporu Seri katil Atalay Filiz'e dördüncü kez 'akıl sağlığı yerinde' raporu "Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı
Doğu Anadolu'nun Batı'ya açılan kapısı Malatya, saklı kalmış zenginlikleriyle gezgincileri mest ediyor Doğu Anadolu'nun Batı'ya açılan kapısı Malatya, saklı kalmış zenginlikleriyle gezgincileri mest ediyor         
18:07
Real Madrid'in yıldızı Sergio Ramos'un menajeri, oyuncusunu Galatasaray'a teklif etti Real Madrid'in yıldızı Sergio Ramos'un menajeri, oyuncusunu Galatasaray'a teklif etti         
17:31
16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi 16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi         
17:15
Dünyaca ünlü Holi festivalinde kan döküldü: 41 ölü, 38 yaralı Dünyaca ünlü Holi festivalinde kan döküldü: 41 ölü, 38 yaralı         
17:09
Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak         
16:35
Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti         
16:18
Almanya'da AstraZeneca aşısının 60 yaş altı kişilere uygulanması durduruldu Almanya'da AstraZeneca aşısının 60 yaş altı kişilere uygulanması durduruldu         
15:45
Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı         
14:58
Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber         
13:45
Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü         
13:38
Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada         
13:26
Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü         
12:40
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
Tren raylarında iki grup arasında kavga çıktı! Tehlikeli anlar kamerada Tren raylarında iki grup arasında kavga çıktı! Tehlikeli anlar kamerada         
11:33
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 18:40:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Van Defterdarlığı yeni binasına kavuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei