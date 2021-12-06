Van depremine canlı yayında böyle yakalandılar - Son Dakika

Van'ın Tuşba ilçesi saat 00.46'da gerçekleşen depremle sarsıldı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı, AFAD'tan yapılan açıklamada 4.9 olarak ölçüldü. Halk büyük panik yaşarken,Erciş'te de bir evde çatlaklar oluştu.

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

Tuşba'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde canlı yayında arkadaşlarıyla şarkı söyleyen vatandaş "Şu anda Van'da deprem oluyor. Çok kötü sallandık ve sallanmaya devam ediyoruz" diyerek arkadaşlarını uyardı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

VATANDAŞLAR SOKAĞA İNDİ

Öteyandan Tuşba merkezli 4.9 büyüklüğündeki deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Van'a bağlı Erciş ilçesinde bir evde çatlaklar meydana geldi. Evde meydana gelen çatlaklar korkuya sebep oldu. Deprem sonrası vatandaşlar sokağa indi. Soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalışan vatandaşlar depremin hafif salladığını ve artçıların devam ettiğini ifade etti.