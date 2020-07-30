Van Emniyet Müdürü Karabağ'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karabağ, mesajında, birlik ve beraberliğin en güzel sembollerinden olan ve herkese tarifsiz güzel duygular yaşatan Kurban Bayramı'nı karşılamanın sevinci ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Teşkilat olarak vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak, vatandaşların hak ve hürriyetleriyle can ve mal güvenliğini sağlamak gibi ulvi bir görevi, senenin her günü ve vatanın her köşesinde ifa ettiklerini vurgulayan Karabağ, şunları kaydetti:

"Kentimizin huzurunu bozan, birlik ve beraberliğimize karşı tehdit oluşturan her türlü odaklara karşı yürüttüğümüz mücadele, hukuk ve insan hakları çerçevesinde, sağduyulu vatandaşlarımızın bize verdiği destekten alacağımız güçle devam edecektir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın yüreğindeki huzur ve yüzündeki tebessüm mutluluk kaynağımız olacaktır. İçerisinde sayısız güzellikleri barındıran bizi biz yapan, bir arada olma bilincimizi geliştiren, toplumsal barışı pekiştiren bayramlar, temel değerlerimizle sahip olduğumuz şanlı geçmişle aramızdaki güçlü bağlardan birisini oluşturmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Van Emniyet Müdürlüğü personeli olarak, tüm Vanlı hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik eder, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni ederim."