Van Gölü için 500 kilometre yürüdüler

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ile Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri tarafından, göldeki kirliliğe dikkati çekmek için gölün çevresindeki 500 kilometrelik yolda başlatılan yürüyüş etkiliğinin 11. ve son etabı yapıldı.

Van TSO ile Vangölü Aktivistleri Derneği, göldeki kirlilik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 7 Temmuz'da, göl etrafındaki 500 kilometrelik yolda başlattıkları "Van Gölü için bir adım da sen at" adlı etkinliği tamamladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) bir araya gelen aktivistler, Van TSO üyeleri ve iş insanlarından oluşan grup, İskele Caddesi üzerinden Van TSO'ya kadar yürüyerek etkinliğin 11. ve final etabını gerçekleştirdi.

Van TSO Başkanı Necdet Takva, gazetecilere yaptığı açıklamada, yürüyüşe kentteki tüm sivil toplum örgütü ve vatandaşların destek verdiğini belirterek, "Van Gölü Koruma Kanunu oluşturulması amacıyla geliştirilen çabaya destek vermek istiyoruz. Van Gölü dünyanın dördüncü en büyük gölüdür. Van Gölü yoksa Van Gölü havzası da yok olacak. Dolayısıyla havzada yaşayan bir buçuk milyon insanın geleceğini kurgulamak, bu tarihsel mirası çocuklarımıza tertemiz bırakmak amacıyla bu etkinliği destekliyoruz." diye konuştu.

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel de etkinliğin final etabını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Van Gölü'nün çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Van Gölü'nün korunmasını amaçlıyoruz. Van Gölü'nün güzelliğini fark ettirmek istiyoruz. Van Gölü gittikçe kirleniyor. Bunu önlemenin yolu da Van Gölü Koruma Kanununun çıkarılması. Bizler de bu farkındalığı oluşturmak için adımlarımız destek veriyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 550 bin adım attık. Başka Van Gölü yok, o yüzden Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın."