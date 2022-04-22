Van Gölü'nde 100 metre uzatma ağı ve 10 kilo inci kefali bulundu - Son Dakika

VAN Gölü'nde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, 100 metre uzunluğunda uzatma ağı ve 10 kilo canlı inci kefali ele geçirildi.

Yaşam alanı olan Van Gölü'nü 15 Nisan'dan itibaren terk ederek, üremek için akarsulara göç eden inci kefalinin bu yolculuğu sırasında av yasağı uygulanıyor. Yumurtalarını bırakmak için gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek uçarcasına derelere akın eden ve bu sırada da görsel bir şölen sunan balıkların avlanmaması için jandarma ekiplerinin yanı sıra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de 7/24 denetimler yapıyor.