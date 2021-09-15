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Van Gölü'nde karaya oturan balıkçı tekneleri 'Vira Bismillah' dedi - Son Dakika

Van Gölü'nde karaya oturan balıkçı tekneleri 'Vira Bismillah' dedi

15.09.2021 17:03

Van Gölü'nde karaya oturan balıkçı tekneleri 'Vira Bismillah' dedi Van'ın Erciş ilçesinde, su seviyesinin azalması nedeniyle karaya oturan balıkçı tekneleri, limanın temizlenmesiyle göle açıldı.

Van Gölü'nde karaya oturan balıkçı tekneleri 'Vira Bismillah' dedi

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde, su seviyesinin azalması nedeniyle karaya oturan balıkçı tekneleri, limanın temizlenmesiyle göle açıldı.

Erciş'te geçmiş yıllara oranlara yağışın az olmasının yanı sıra buharlaşmanın artması sonucu su kaynakları ve bölgedeki baraj ve göllerin seviyesinde düşüş yaşandı. Su seviyesinde meydana gelen azalma nedeniyle Van Gölü'ndeki balıkçı tekneleri, karaya oturmuştu. Belediyeye ait iş makinelerinin teknelerin bulunduğu bölgede dip temizliği yapmasının ardından tekneler, tekrar göle açıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, yağış miktarındaki düşüş ve sıcaklık nedeniyle göl suyunun iyice azaldığını söyledi. Suyun çekilmesinin en çok balıkçıları etkilediğini vurgulayan Mehmetbeyoğlu, "Van Gölü'nde suların çekilmesiyle birlikte, balıkçılıkla uğraşan vatandaşlarımızın tekneleri barınaklarında karaya oturdu. Tekneleri mahsur kaldı. Limanda mahsur kalan teknelerimizin tekrar balıkçılık faaliyetleri ile uğraşabilmesi için çalışma başlattık. Bu kapsamda limanın zeminindeki kaya ve balçıklar temizlendi. Balıkçılar da yeniden işlerine başladı" dedi.

30 yıldır Van Gölü'nde balıkçılık yaptığını ifade eden Nedim Arslan da, "Havaların kurak geçmesi nedeniyle gölün suyu çok çekildi. Teknelerimiz limanda mahsur kaldı. Belediyeden yardım istedik ve iş makinesi yardımıyla teknelerimizi suyla buluşturduk. Suyun çekilmesi bizleri tedirgin ediyor" şeklinde konuştu.

Van Gölü'nde karaya oturan balıkçı tekneleri 'Vira Bismillah' dedi
Van Gölü'nde karaya oturan balıkçı tekneleri 'Vira Bismillah' dedi
Van Gölü'nde karaya oturan balıkçı tekneleri 'Vira Bismillah' dedi
Van Gölü'nde karaya oturan balıkçı tekneleri 'Vira Bismillah' dedi

Balıkçılık, Van Gölü, Baraj, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van Gölü'nde karaya oturan balıkçı tekneleri 'Vira Bismillah' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van Gölü'nde karaya oturan balıkçı tekneleri 'Vira Bismillah' dedi - Son Dakika
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