Van-Hakkari kara yolu kar ve tipiden dolayı kapatıldı - Son Dakika

Van- Hakkari kara yolu kar ve tipiden dolayı kapatıldı

VAN - Van-Hakkari kara yolu etkili olan kar yağışı, tipi ve çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.

Bölge genelinde etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Güzeldere Geçidi'nde etkili olan kar yağışı, tipi ve çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Bazı arazlar zirvede mahsur kalırken, jandarma ekipleri de yolu kapatarak geçişleri durdurdu. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlatırken, yağış ise etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van'ın güneyi, Bitlis, Muş ve Hakkari'de zaman zaman kuvvetli sağanak ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.