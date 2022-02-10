Van-Hakkari karayolu binek araçlara açıldı - Son Dakika

Van- Hakkari karayolu binek araçlara açıldı

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına koştu

VAN - Van'da Etkili kar yağışı ve tipiden dolayı Van Hakkari karayolu üzerinde bulunan ve trafiğe kapatılan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi binek araçlara açılırken, büyük tonajlı araçlara kapatıldı.

Başkale ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sabahın erken saatlerinden bu yana etkisini sürdüren şiddetli kar ve tipiden dolayı okullar tatil edildi. Fırtına ve tipinden dolayı görüş mesafesinin sıfıra indiği Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 08.45'te ulaşıma kapatıldı. Ekiplerinin çalışmalarının ardından güzergah tekrar binek araçlara açılırken, büyük tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına koştu. Sürücülerle birlikte araçlara zincir takıp yardımcı oluyor.