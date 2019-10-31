Son Dakika Haberleri: Van havalimanına gelen otomobilde baston görünümlü kılıç ele geçirildi
Son Dakika Güncel Van havalimanına gelen otomobilde baston görünümlü kılıç ele geçirildi

Van havalimanına gelen otomobilde baston görünümlü kılıç ele geçirildi

28 dakika önce

Havalimanına gelen otomobilde baston görünümlü kılıç ele geçirildiVan Ferit Melen Havalimanı girişinde şüphe üzerine durdurulan otomobilin bagajında, baston görünümlü kılıç ele geçirildi.

Havalimanına gelen otomobilde baston görünümlü kılıç ele geçirildi

Van Ferit Melen Havalimanı girişinde şüphe üzerine durdurulan otomobilin bagajında, baston görünümlü kılıç ele geçirildi. Sürücü hakkında adli işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı Şubesi ekipleri, havalimanı giriş noktasında durdurdukları otomobilde arama yaptı. Aramada otomobilin bagajında baston görünümlü, sap kısmı çekilince kesici alete dönüşen 87 santimetre uzunluğunda kılıç ele geçirildi.

Polis, kılıca el koyarken, otomobil sürücüsü hakkında adli işlem yapıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

VAN,(DHA) -

Van havalimanına gelen otomobilde baston görünümlü kılıç ele geçirildi

Ferit Melen, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:55 Kaynak: DHA
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