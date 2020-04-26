Van'in İpekyolu ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

VAN'ın İpekyolu ilçesinde rahatsızlanan bir kişi ile eşinin yapılan Kovid-19 testi pozitip çıkınca oturduğu mahalle kadrantina altına alındı. Hastaneye kaldırılan ve kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen hasta tedaviye alınırken, 76 haneli mahalleye giriş ve çıkışlar durduruldu.

İpekyolu ilçesine bağlı Yalım Erez Mahallesi 4. sokakta bulunan oturan S.K., evinde rahatsızlanınca, sağlık ekiplerine haber verildi. Kovid-19 belirtileri gösteren S.K.'nın yapılan testi pozitif çıkınca, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen A.K.'nın hastalık belirtileri göstermemesine rağmen eşi A.K.'nın da yapılan testi politif çıkınca hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine S.K.'nın oturduğu Bostaniçi Yalım Erez Mahallesinde yer alan 3 ve 4'üncü sokaklar ile Ertuş caddesi üzerinde bulunan 76 ev bugün itibariyle karatina altına alındı. Giriş çıkışların yasaklandığı karantina bölgesinde sağlık ekipleri, sağlık taraması başlattı.