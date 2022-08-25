Çobanın arazide silahla vurulmuş cesedi bulundu - Son Dakika
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Çobanın arazide silahla vurulmuş cesedi bulundu

25.08.2022 17:24
Çobanın arazide silahla vurulmuş cesedi bulundu

VAN'ın Muradiye ilçesinde çobanlık yapan Mehmet Kaya'nın (23), arazide silahla vurulmuş cesedi bulundu.

VAN'ın Muradiye ilçesinde çobanlık yapan Mehmet Kaya'nın (23), arazide silahla vurulmuş cesedi bulundu. Jandarma, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

İlçeye bağlı Uluşar Mahallesi'nde çobanlık yapan Mehmet Kaya, hayvan otlattığı arazide silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, çobanı vurduğu değerlendirilen ve olay yerinden kaçarak saklanmaya çalışan 3 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.


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Kaynak: DHA

Mehmet Kaya, Jandarma, Muradiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çobanın arazide silahla vurulmuş cesedi bulundu - Son Dakika

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