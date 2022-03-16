Van kar hapsinde... 112 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, okular bir günlük tatil edildi - Son Dakika
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Van kar hapsinde... 112 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, okular bir günlük tatil edildi

16.03.2022 21:53

Van kar hapsinde.

Van kar hapsinde... 112 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, okular bir günlük tatil edildi

VAN - Van'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 112 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, okular ise bir günlük tatil edildi.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ile birlikte çalışma başlatan Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, kente merkezinde gece boyu küreme ve tuzlama çalışması yaparken, sabahın ilk ışıklarıyla da kaldırımların temizlenmesi ve kar toplama çalışması başlattı.

Kırsalda ise Gürpınar ilçesine bağlı Kalkanlı Mahallesi'nde hastaya ulaşmaya çalışan sağlık ekipleri karda mahsur kaldı. Bunun üzerine karla mücadele ekiplerine haber verildi. Ekipler yaptıkları çalışma ile ambulansın hastaya ulaşmasını sağladı.

Başkale ilçesi Sualtı Mahallesi yoluna 4 farklı noktaya düşen çığların temizlenmesi için çalışma başlatıldı. İş makinelerinin boyunu aşan karda yapılan çalışmalara çığ riski nedeniyle ara verildi.

Kar yağışı nedeniyle Erciş, Gürpınar, Başkale, Çatak, Özalp, Çaldıran, Muradiye ve Bahçesaray ilçelerinde kapalı olan mahalle yollarının açılması için var gücüyle çalışan ekipler, yolda mahsur kalan çok sayıda aracı da kurtardı. Kent genelinde yaklaşık 300 araç ve 700 civarında personelle çalışma yürüten ekipler, sorumluluk alanındaki 6 bin kilometrelik yol ağında mağduriyetlerin önüne geçmek için geceli gündüzlü çalışma yürütüyor.

Okulların bugün için tatil edildiği kentte kapalı olan 60 mahalle ve 52 mezra yollarının yeniden açılması için de ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Van kar hapsinde... 112 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, okular bir günlük tatil edildi
Van kar hapsinde... 112 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, okular bir günlük tatil edildi
Van kar hapsinde... 112 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, okular bir günlük tatil edildi

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Büyükşehir Belediyesi, Van, 112, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van kar hapsinde... 112 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, okular bir günlük tatil edildi - Son Dakika


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