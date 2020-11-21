Van kedileri, sağlıklı bir nesil için düzenli olarak bu teste tabi tutuluyor - Son Dakika

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü bünyesinde koruma altında bulunan Van kedileri, beyaz ırkta görülen sağırlık sorunu nedeniyle 2017 yılından beri, biri dizi teste tabi tutuldu. Yapılan testlerde Van kedilerinde bu sorunun yok denecek kadar az olduğu görüldü. Şimdilerde yavru kediler düzenli olarak yapılan testlerle kontrolleri yapılıyor ve sağlıklı nesiller için sağır olanlar çiftleştirmeden çıkarılıyor.

Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedilerine özenle bakılıyor. Nesli tehlike altında olan, YYÜ Kampusu içerisindeki Van Kedi Villası'nda koruma altına olan Van kedilerinin sağır olup olmadığı yıllardır tartışılıyordu. Van kedilerinde işitme fonksiyonuyla ilgili 2017 yılına kadar herhangi bir bilimsel araştırma yapılmazken, kedilerin duyup duymadığı ise geleneksel yöntemlerle kontrol edilmeye çalışılıyordu. Bu tartışmayı sonlandırmak için 2017 yılında harekete geçen YYÜ, kedi evine odyometre cihazı aldı. Kediler üzerinde yapılan testlerde Van kedilerinin büyük bölümünün duyduğu bilimsel olarak kanıtlanmış oldu. Van kedilerine sağırlık testleri yapılmaya devam edildi.YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, kedilerde sağırlık testini artık rutin hale getirdiklerini söyledi. Doğan her yavrunun 2,5 aylık olduktan sonra mutlaka sağırlık testini yaptıklarını belirten Prof. Dr. Kaya, "Bunun bize avantajları ise artık mümkün düzeyde sağırlığı azaltmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz bütün dünyada beyaz kedilerde sağırlık, diğer kedilere göre daha fazladır. Bunların içinde en iyi durumda olan ise Van kedisidir. Biz Van kedilerinde olan bu alt düzeydeki sağırlığı dahil çok daha aşağılara çekmek için sağır olanları çiftleştirmeden çıkarıyoruz. Sağırlık genini barındıran beyaz kedilerin de mümkün mertebe bu geni azaltacak yönde veya sağırlık ile ilgili bir sorunu olmayanlara çiftleştirme imkanı verdiğimiz için bu sayı gitgide azaltacağız" dedi.