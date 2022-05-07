"Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika
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"Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği gerçekleştirildi

07.05.2022 13:50

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İstiklal Caddesi'ndeki denetimde, vatandaşları trafikte yaya güvenliği konusunda bilgilendirdi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İstiklal Caddesi'ndeki denetimde, vatandaşları trafikte yaya güvenliği konusunda bilgilendirdi.

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hakkari'de emniyet, jandarma ve ilgili kurumların denetimleriyle İçişleri Bakanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda, trafik kazalarının yüzde 50 oranında azaldığını belirterek, "Ölümler ve yaralanmalar hem ülkemizde hem de kentimizde azaldı. Tabii arzumuz hem ülkemizde hem de Hakkari'de bir tane vatandaşımız trafik kazalarından ne vefat etsin ne de yaralansın" dedi.

Akbıyık'a denetimde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukcu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, emniyet ve jandarma trafik ekipleri de eşlik etti.

Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik etkinliği gerçekleştirildi
Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik etkinliği gerçekleştirildi
Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik etkinliği gerçekleştirildi
Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik etkinliği gerçekleştirildi
Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik etkinliği gerçekleştirildi
Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik etkinliği gerçekleştirildi
Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik etkinliği gerçekleştirildi
Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik etkinliği gerçekleştirildi
Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik etkinliği gerçekleştirildi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika


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