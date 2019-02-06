Son Dakika Haberleri: Van Smmmo'da Bilgilendirme Semineri

Van Smmmo'da Bilgilendirme Semineri

1 saat önce

Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) üyelerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendiVan SMMMO'dan yapılan açıklamada, "Van Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Abidin Göksoy ve Van İŞKUR Müdürü Mehmet Salih Serçe tarafından teşvikler, 7143 Sayılı Kanun...

Van Smmmo'da Bilgilendirme Semineri, System.String[]
Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) üyelerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi

Van SMMMO'dan yapılan açıklamada, "Van Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Abidin Göksoy ve Van İŞKUR Müdürü Mehmet Salih Serçe tarafından teşvikler, 7143 Sayılı Kanun yapılandırmada aksayan taksitlerin ödenmesi gibi hususlarda odamızda üyelerimize bilgilendirme semineri yapıldı" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:49 Kaynak: İHA

Mehmet Salih, İŞKUR, Sosyal Güvenlik Kurumu, Van, Güncel
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