Van Smmmo'da Bilgilendirme Semineri

Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) üyelerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendiVan SMMMO'dan yapılan açıklamada, "Van Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Abidin Göksoy ve Van İŞKUR Müdürü Mehmet Salih Serçe tarafından teşvikler, 7143 Sayılı Kanun...

Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) üyelerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi



Van SMMMO'dan yapılan açıklamada, "Van Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Abidin Göksoy ve Van İŞKUR Müdürü Mehmet Salih Serçe tarafından teşvikler, 7143 Sayılı Kanun yapılandırmada aksayan taksitlerin ödenmesi gibi hususlarda odamızda üyelerimize bilgilendirme semineri yapıldı" denildi. - VAN

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