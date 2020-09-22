Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez ALS hastasını ziyaret etti - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, yıllardır Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığıyla mücadele eden Mehmet Mustafa Çelik'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bilmez, evine ziyaret ettiği Çelik ile bir süre görüştü, hastalığı ve tedavi durumu hakkında bilgi aldı.

Çelik ve ailesi de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Bilmez'e teşekkür etti.

Bilmez'e, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in eşi Şebnem Yiğit ile Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek eşlik etti.