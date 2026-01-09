Van ve Bitlis'te Karla Mücadele

Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 14 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bahçesaray ilçesinde de belediye ekipleri, çatılarda oluşan buz sarkıtları ile kaldırımlarda biriken kar kütlelerini temizledi.

Bitlis

Kentte kardan kapanan 294 köy yolundan 289 köy yolu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kurtkan, kapalı olan 5 köy yolunun en kısa sürede ulaşıma açılacağını kaydetti.

Belediye ve karayolları ekipleri, kaldırımlarda kar temizleme ve yol genişletme çalışması yürüttü.

Muş'ta da soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

Kar nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte, park halindeki araçların üzeri karla kaplandı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde ise soğuk hava nedeniyle evlerin saçaklarında buz sarkıtları, ağaçlarda kırağı oluştu.