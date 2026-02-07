Van ve Muş'ta Kar Nedeniyle Yollar Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Van ve Muş'ta Kar Nedeniyle Yollar Kapandı

Van ve Muş\'ta Kar Nedeniyle Yollar Kapandı
07.02.2026 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van ve Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 68 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı, ekipler çalışıyor.

Van ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 68 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 5 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için karla mücadele ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Kentte gece etkili olan kar nedeniyle 63 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

İl Özel İdaresi Genel Sekteri Şeyhmus Yentür, ulaşımın aksamaması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Bazı köy yollarının ulaşıma açıldığını belirten Yentür, "Kapalı bulunan güzergahlarda yolların açılması için gayret gösteriyoruz. Kar yağışı ve fırtına nedeniyle kapanan 63 köy yolunu en kısa zamanda ulaşıma açacağız." dedi.

Hakkari

Kentte sabah hafif kar yağışı ve sis etkili oldu.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kapanan 1 köy ve mezra yolu, ekiplerin çabaları sonucu açıldı.

Derecik ilçesinde de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

İlçede ve dağ eteklerinde etkisini artıran sis dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ulaşım, Güncel, Muş, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van ve Muş'ta Kar Nedeniyle Yollar Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Nişanlım depremde öldü“ deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti "Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Harita güncellendi: İşte Türkiye’nin en fakir 5 ilçesi Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Komşuları haber alamayınca eve girildi Çürümüş halde ölü bulundu Komşuları haber alamayınca eve girildi! Çürümüş halde ölü bulundu
26 ilde memurlara ’’Hangi partiye oy verirsiniz’’ diye soruldu, sonuç hayli enteresan 26 ilde memurlara ''Hangi partiye oy verirsiniz?'' diye soruldu, sonuç hayli enteresan

12:26
Galatasaray’da tepki çeken ayrılık Taraftar çıldırdı
Galatasaray'da tepki çeken ayrılık! Taraftar çıldırdı
11:55
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe Ölüme terk edip kaçmışlar
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe! Ölüme terk edip kaçmışlar
11:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
11:27
Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar
Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar
11:00
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
10:04
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 12:38:42. #7.11#
SON DAKİKA: Van ve Muş'ta Kar Nedeniyle Yollar Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.