Son Dakika Haberleri: Van YYÜ'de resim sergisi
Son Dakika Güncel Haber

Van YYÜ'de resim sergisi

1 saat önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Özdemir Karabay'ın eserlerinden oluşan kişisel resim sergisi törenle açıldı.

Van YYÜ'de resim sergisi, System.String[]

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Özdemir Karabay'ın eserlerinden oluşan kişisel resim sergisi törenle açıldı.


Van YYÜ Eğitim Fakültesinin sergi salonunda gerçekleştirilen açılışta konuşan YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr İsmail Hakkı Ekin, bu önemli etkinlikte bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Hocamızı sergisinden dolayı kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.


Dr. Öğretim Üyesi Özdemir Karabay ise, 22 eserden oluşan sergininin otuz yıllık bir birikimin sonucunda ortaya çıktığını ve birçok eserinin de depremde enkaz altında kaldığını belirterek, katılımcılara geldikleri için teşekkür etti.


YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Çelik ve akademisyenlerin katıldığı açılış, protokolün sergiyi gezmesinin ardından fotoğraf çekimi ile sona erdi. Serginin bir hafta süreyle resim severlerin beğenisine açık olacağı belirtildi. - VAN

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 4'ü ağır 12 kişi yaralı
Erdoğan'dan İstanbul depremi yorumu: Deprem değil bina öldürür gerçeği yüzümüze şamar gibi inmiştir Son Dakika: İstanbul Valiliği, duvarları çatlayan Çapa Diş Hekimliği binasını boşalttı Son dakika: Erdoğan'ın TBMM'ye giriş yaptığı anda CHP-İYİ Parti ittifakı ikiye bölündü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 16:20:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van YYÜ'de resim sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]