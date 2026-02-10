Vance, Azerbaycan\'da Aliyev ile Görüştü

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Azerbaycan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Vance, 'Azerbaycan Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Stratejik Ortaklık Şartı'nı imzalamasının ardından açıklamada bulundu. Vance, ülkesinin Bakü ile ilişkilerinin önemine değinerek, Azerbaycan ile iş birliğinin her iki ülke için ve bölgesel çapta faydalarının olacağını bildirdi.

İmzalanan stratejik ortaklık anlaşmasıyla iki ülke arasındaki ilişkinin kalıcı hale geldiğini ve resmileştiğini kaydeden Vance, "ABD ile Azerbaycan arasındaki ortaklık, bölgede daha fazla barış ve refaha yol açacaktır" dedi.