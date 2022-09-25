Van'da kadınlar, Van Gölü'ne dikkati çekmek için yürüyor - Son Dakika
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Van'da kadınlar, Van Gölü'ne dikkati çekmek için yürüyor

25.09.2022 18:00
Van'da kadınlar, Van Gölü'ne dikkati çekmek için yürüyor

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ile doğaseverler, Van Gölü'ne dikkati çekmek için 8 Mayıs'ta başlattıkları yürüyüşü sürdürüyor.

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ile doğaseverler, Van Gölü'ne dikkati çekmek için 8 Mayıs'ta başlattıkları yürüyüşü sürdürüyor.

Van Gölü'ne dikkati çekmek ve gelecek nesillere daha temiz bırakılmasını sağlamak amacıyla göl çevresindeki 430 kilometrelik yolda başlatılan "Van Gölü için kadınlar öncülüğünde yürüyoruz" etkinliği devam ediyor.

Tuşba ilçesine bağlı Canik Mahallesi'nde bir araya gelen dernek üyeleri ve doğasever kadınlardan oluşan grup, Van YYÜ yerleşkesine kadar yürüyerek etkinliğin 12. etabını tamamladı.

Dernek başkanı Erdoğan Özel, AA muhabirine, Van Gölü'nün korunması ve kirliliğin önlenmesi için çeşitli etkinler düzenlediklerini söyledi.

Göl çevresindeki 430 kilometrelik yolu kadınlar öncülüğünde yürüyerek farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Özel, "Şu an 12. parkuru tamamladık. Her parkurda 35 kilometre yol yürüyoruz. Yaklaşık 400 kilometreyi tamamlamış olduk. Etkinliğimiz başlangıç noktamız olan Edremit ilçesinde sonlanacak. Son iki parkurumuz kaldı." dedi.

Gölün güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını belirten Özel, şunları kaydetti:

"Van Gölü kapalı bir havza. Gün geçtikçe kirleniyor. Bu kirliliğin önüne geçmek gerekiyor. Kirliği gölün etrafında yaşayanlar olarak maalesef bizler yapıyoruz. Kadınlarımız öncülüğünde Van Gölü etrafını adım adım dolaştık. Sayımız bazen 20 bazen de 200 oldu. İlgi ve katılım çok yüksek. Van Gölü'nün daha temiz ve mavi kalmasını istiyoruz. Başka gölümüz yok, sahip çıkmamız gerekiyor."

Yürüyüşe katılan Leyla Helvacı ise farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliğe katıldıklarını ifade etti.

Gölün temiz kalması için herkese görev düştüğünü anlatan Helvacı, "Van Gölü gün geçtikçe kirleniyordu, küçülüyordu. Van'a aşık biri olarak bu durum beni üzüyordu. Bunun için etkinliğe katıldım. Sert zeminde, asfaltta yürümek çok zor. 12. etabı tamamladık. Van'a ulaştık. Bu süreçte çok değerli insanlar tanıdım. Birbirinden güzel arkadaşlıklarım oldu. Yağmurda, rüzgarda, güneş altında beraber yürüdük. Van Gölü'ne hep birlikte sahip çıkmalıyız." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Van Gölü, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da kadınlar, Van Gölü'ne dikkati çekmek için yürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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