Vangücü Kadın Futbol Takımı\'ndan Şok Zafer

Vangücü Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, Erzincan Gençler Gücüspor'u 8-0 mağlup etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi C Grubunun 4 haftasında Vangücü Spor Kulübü, evinde Erzincan Gençler Gücüspor'u konuk etti.
Van İpekyolu Gençlik Sahası'nda oynana müsabaka ev sahibi takımın üstünlüğü ile başladı.
Maç bitimine kadar üstünlüğünü koruyan Vangücü Spor Kulübü, Erzincan Gençler Gücüspor'u 8-0 yendi.
