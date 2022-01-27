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Vanlı çocuklar "Kızak ve Kartopu Festivali"yle eğlendi - Son Dakika

Vanlı çocuklar "Kızak ve Kartopu Festivali"yle eğlendi

27.01.2022 15:25
Vanlı çocuklar "Kızak ve Kartopu Festivali"yle eğlendi

Van'ın Edremit ilçesinde düzenlenen "Kızak ve Kartopu Festivali"nde çocuklar, belediye başkanı ve polislerle kar topu oynayıp kızağa binerek eğlenceli anlar yaşadı.

Van'ın Edremit ilçesinde düzenlenen "Kızak ve Kartopu Festivali"nde çocuklar, belediye başkanı ve polislerle kar topu oynayıp kızağa binerek eğlenceli anlar yaşadı.

Edremit Belediyesince Esentepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe aileleriyle katılan çocuklara kızak dağıtıldı.

Festival alanında bulunan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çocuklarla kayarak mutluluklarına ortak oldu.

Kızağa binen çocukları çeken polisler, daha sonra kar topu oynayarak festivali renklendirdi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, gazetecilere, çocukların karla buluşması, kar topu eğlencesi ve yanında kızak kayabilmesi için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Festivale beklenenin üzerinde ilgi olduğunu belirten Say, "Güzel bir festival havasıyla sonrasında ikramlarımızla günümüzü sonlandıracağız. Kışın tam anlamıyla yaşandığı bir dönem geçiriyoruz. Kar, geçen sene kurak geçen dönemin ardından bu senenin bereketli müjdesi olur inşallah. Buraya gelen bütün ailelerimize, çocuklarımıza sağlıklı, mutlu bir gün diliyorum." diye konuştu.

Belediye ekipleri festivale katılan ailelere ve çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu.

Vanlı çocuklar Kızak ve Kartopu Festivali yle eğlendi

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Festival, Edremit, Van, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vanlı çocuklar 'Kızak ve Kartopu Festivali'yle eğlendi - Son Dakika


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