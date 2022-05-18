Vanlı öğrenci EMG sinyalleri ile uzaktan çalışan protez el yaptı - Son Dakika
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Vanlı öğrenci EMG sinyalleri ile uzaktan çalışan protez el yaptı

18.05.2022 00:43

- Vanlı öğrenci EMG sinyalleri ile uzaktan çalışan protez el yaptı Van'da 11'inci sınıf öğrencisi Yaren Arpalı, 'EMG Sinyalleri ile Uzaktan Çalışan Protez El' çalışması ile bölge birincisi olup, Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

- Vanlı öğrenci EMG sinyalleri ile uzaktan çalışan protez el yaptı

VAN - Van'da 11'inci sınıf öğrencisi Yaren Arpalı, 'EMG Sinyalleri ile Uzaktan Çalışan Protez El' çalışması ile bölge birincisi olup, Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

İpekyolu ilçesindeki Açı Kolejinde eğitim gören 11'inci sınıf öğrencisi Yaren Arpalı, küçüklüğünden beri kodlama, yazılım ve bilgisayarla haşır neşir olduğunu ifade ederek, bu çerçevede hareket ettiğini söyledi. 11. sınıf olmaları hasebiyle okulda sinir sistemi ve destek hareket sistemi konularını işlediklerini belirten Arpalı, "11. sınıf olmamız itibariyle ilk olarak sinir sistemiyle destek hareket sistemini gördüğümüz için bir proje yapmak istedim. Bu konuda hocalarım ve babamdan yardım alarak bir proje geliştirdim. Protez olan ayağınızı yapabilirsiniz ya da protez herhangi bir başka yeri yapabilirsiniz ama el daha kullanışlı olduğu için protez elde karar kıldım" dedi.

Yaptığı proje ile bölge birincisi olup Türkiye finallerine katılmaya hak kazandığını belirten Arpalı, "29 Mayıs'ta Türkiye finallerine katılacağız. Projeyi daha da geliştirerek götürmeyi planlıyoruz. Orada da inşallah bölgemize birincilik getireceğiz. İleriki süreçte bunun patentini almayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaren Arpalı'nın danışman öğretmeni Mehmet Akif Enginyürek ise öğrencilerin sadece akademik boyutla değil onların sosyal ve bilişim yönüyle de gelişimlerine katkı sunmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Bu yönüyle Yaren ve Yaren gibi öğrencilerimiz mevcut. Kendisiyle birlikte yol aldık ve ilerledik. Bölge birincisi oldu ve inşallah Türkiye finallerine doğru yol alacağız. Yaren'in çalışması, Türkiye çapında kalite görecek bir projedir" diye konuştu.

(ATL-MSA-Y)

Vanlı öğrenci EMG sinyalleri ile uzaktan çalışan protez el yaptı
Vanlı öğrenci EMG sinyalleri ile uzaktan çalışan protez el yaptı
Vanlı öğrenci EMG sinyalleri ile uzaktan çalışan protez el yaptı
Vanlı öğrenci EMG sinyalleri ile uzaktan çalışan protez el yaptı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İpekyolu, Türkiye, Protez, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vanlı öğrenci EMG sinyalleri ile uzaktan çalışan protez el yaptı - Son Dakika


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