Vanspor Teknik Direktörü Korkmaz: 'Oyunumuza memnun değilim'
Vanspor Teknik Direktörü Korkmaz: 'Oyunumuza memnun değilim'

17.01.2026 22:18
Osman Zeki Korkmaz, Erokspor ile 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası pas hatalarını eleştirdi.

Vanspor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Esenler Erokspor karşısında oynanan oyundan memnun olmadığını söyleyerek, "Bu kadar pas hatası yaparsak her maç bu kadar cömert olmayabilir" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Vanspor FK, deplasmanda Esenler Erokspor ile 0-0 berabere kaldı. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Vanspor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Maçın sonundan başlarsak ligin genel bir bakış açısı vardır; 'deplasmanda bir puan' diye. Buradan bakarsak iyi bir puan. Maçın kendine bakarsak da iyi bir puan. Burada rakip bizi zorlamadı. Biz çok basit pas hataları, basit tercih hataları yaparak ayağımızdaki topları rakibe verdik. Rakip de bulduğu pozisyonları aslında bizim servis ettiğimiz pozisyonlardan buldu. Ne fiziksel ne taktiksel baskı yemedik. Sahip olduğumuz topları basit ve kolay bir şekilde rakibe verdik. Topa sahipken istediğimizi yapamadığımız bir maçta 1 puan almak, puantaj açısından çok önemli. Yoksa Vanspor ne 1 puana sevinecek bir camia ne de ben öyle bir teknik adamım. Buna bakarsak topa sahipken davranışlarımızı daha kararlı ve net bir şekilde geliştirmemiz gerekiyor. Uzun lig maratonunda bu ligde yenilmemenin de ne kadar önemli olduğunun farkına varacağız. Çünkü Esenler Erok, şampiyonluk için mücadele eden, bunun için harcama yapan, bunun için takım kuran, geniş bir futbolcu havuzuna sahip bir takım. Bu anlamda tam da ritim tutmuşken 1 puan almak bizim adımıza güzel. Bugünkü oyundan memnun değiliz. Futbolcu arkadaşlarla bunu konuştuk. Bundan sonraki maçlarda da bu kadar pas hatası yaparsak her maç bu kadar cömert olmayabiliriz. Bu anlamda en kısa zamanda kendimize geleceğiz. Fiziksel olarak bu kadar düşmüşken zinde kalan, savunma disiplininden kopmayan ve fiziksel olarak da rakibe karşılık veren futbolcu arkadaşlara mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Osman Zeki Korkmaz, Futbol, Spor, Son Dakika

