Vapur ücretleri günde 6 saatliğine 5 kuruş - Son Dakika

Vapur ücretleri günde 6 saatliğine 5 kuruş

Şehir hatları vapurlarının kullanım ücretleri, 31 ağustos tarihine kadar 10.00-16.00 saatleri arası 5 kuruşa düşürüldü.

Şehir hatları vapurlarının kullanım ücretleri, 31 ağustos tarihine kadar 10.00-16.00 saatleri arası 5 kuruşa düşürüldü.

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İstanbul'da vapur ücretleri 5 kuruşa düşürüldü. Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nün yaptığı toplantı sonrası şehir hatları vapurları ücretlerinde değişikliğe gidildi. Karara göre 31 Ağustos 2020 tarihine kadar 10.00-16.00 saatleri arasında ulaşım 5 kuruş olacak.

Bu uygulamayla sabah saatlerindeki yoğunluğu azaltmak amaçlanıyor. Adalar'a giden vapurlar ise uygulamadan muaf olacak.

(İHA)

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:57 Kaynak: İHA

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